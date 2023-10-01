​В «Локомотиве» рассказали о травме футболистки Юкляевой – её увезли с поля на скорой

В московском дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в женском чемпионате России травму головы после столкновения получила футболистка Полина Юкляева. Она потеряла сознание, и её увезли с поля на машине скорой помощи. Позже «Локомотив» сообщил, что 19-летняя спортсменка пришла в сознание.

Комментарий по поводу состояния Юкляевой дал врач женской команды «Локомотива». Видео с его словами опубликовала пресс-служба клуба.

«Произошло столкновение головами, наша Полина получила травму височной области, что вылилось в черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Она была госпитализирована прямо с поля в стационар, сейчас она приходит обследование.

На поле она не была в сознании, она пришла в сознание в машине скорой помощи.

Сроки восстановления? Сложно судить о степени тяжести, ведь пока есть только предварительный диагноз. После обследования будет информация», - сказал врач.