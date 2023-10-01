Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» открыл счёт в матче с «Сочи», впервые забив при Ташуеве

01 Октября 2023 • 14:55 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
1 2.70 X 3.25 2 2.80
2-й тайм

В первом воскресном матче 10-го тура Премьер-лиги «Факел» и «Сочи» бьются за право покинуть зону вылета. Только в конце первого тайма был забит первый гол. Евгений Марков в штрафной площади упал в столкновении с Марсело - это пенальти. Сам пострадавший вызвался пробить стандарт и направил мяч в правый угол ворот - 1:0.

Это первый гол команды из Воронежа при Сергее Ташуеве. На эту минуту «Факел» с 8 очками поднимается на 14-е место, а вот сочинцы с 6 пунктами уже последние.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сочи Евгений Марков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
80 мин
Факел Факел
Сочи Сочи
2
0
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба вышел в свет с подбитым глазом фото
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
15:12 · Россия. Премьер-лига
«Факел» снова забил в ворота «Сочи» сразу после перерыва
15:09 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» забил гол впервые с 20 августа
15:06 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Латыпов: «Надеюсь, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство»
15:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу 1
15:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца» 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» рассказали о травме футболистки Юкляевой – её увезли с поля на скорой
14:55 · Россия. Премьер-лига
«Факел» открыл счёт в матче с «Сочи», впервые забив при Ташуеве
14:53 · Россия. Премьер-лига
Галактионов не исключил возможный переход Джикии в «Локомотив»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин рассказал, в чём секрет хороших результатов «Пари НН»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о матче с «Рубином»: «Отходить в защиту не было нашим решением»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Пари НН» Трошечкин назвал главные качества Юрана
14:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин перечислил главные проблемы «Зенита»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии рассказал, ведёт ли переговоры с другими клубами
Все новости
Рекомендуем