«Факел» открыл счёт в матче с «Сочи», впервые забив при Ташуеве

В первом воскресном матче 10-го тура Премьер-лиги «Факел» и «Сочи» бьются за право покинуть зону вылета. Только в конце первого тайма был забит первый гол. Евгений Марков в штрафной площади упал в столкновении с Марсело - это пенальти. Сам пострадавший вызвался пробить стандарт и направил мяч в правый угол ворот - 1:0.

Это первый гол команды из Воронежа при Сергее Ташуеве. На эту минуту «Факел» с 8 очками поднимается на 14-е место, а вот сочинцы с 6 пунктами уже последние.

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