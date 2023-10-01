Галактионов не исключил возможный переход Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан «железнодорожников».

«Георгий — игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит — неважно, россиянина или иностранца», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Отметим, что 29-летний защитник оставался в запасе своей команды в двух последних турах РПЛ кряду. Всего в текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.