Трошечкин рассказал, в чём секрет хороших результатов «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин ответил на вопрос, за счёт чего команда достойно выступает в текущем сезоне.

«У нас есть своя структура игры — мы от нее не отходим. Но не сказал бы, что против «Локомотива» получилась удачная игра. Не все складывалось. Надеюсь, в следующих играх будем добавлять», — цитирует Трошечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

«Пари НН» имеет в своей копилке 14 очков после десяти туров. На сегодняшний день нижегородский коллектив располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в прошлом сезоне «Пари НН» сохранил свою приписку в элитном дивизионе только в стыковых матчах.