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Олусегун — о матче с «Рубином»: «Отходить в защиту не было нашим решением»

01 Октября 2023 • 14:39 Комментировать
Рубин
0:2
Краснодар
окончен

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о победе над «Рубином» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Нигерийский футболист отдал должное казанской команде, отметив, что отойти назад во втором тайме «Краснодар» вынудил соперник.

«Считаю, что мы провели качественный первый тайм. Во втором тайме отдали мяч? Мы не планировали ничего подобного. Соперник тоже вышел побеждать. Отходить в защиту не было нашим решением, просто так пошла игра», — цитирует Олусегуна пресс-служба «Краснодара».

В 10 турах РПЛ «Краснодар» набрал 24 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Рубин», в свою очередь, занимает 13-ю строчку и отстаёт от «быков» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Олакунле Олусегун
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