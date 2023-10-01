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Хавбек «Пари НН» Трошечкин назвал главные качества Юрана

01 Октября 2023 • 14:31 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о главных качествах главного тренера команды Сергея Юрана.

«Психология. В том смысле, как он выстраивает отношения с коллективом. Второй момент: как он подбирает ключи к каждому игроку. Плюс у Юрана довольно ясные требования по игре», — приводит слова хавбека «Матч ТВ».

Напомним, 54-летний специалист возглавил «Пари НН» в апреле этого года и спас команду от вылета из Российской премьер-лиги. В текущем сезоне нижегородцы набрали уже 14 очков в десяти турах и располагаются на девятой позиции.

В следующем туре «Пари НН» встретится на своем поле с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Александр Трошечкин Пари НН
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