Булыкин перечислил главные проблемы «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о неудачах «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, что действующий чемпион России проиграл два своих последних матча в РПЛ — «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3). Булыкин считает, что «сине-бело-голубые» имеют проблемы как в обороне, так и в нападении. Кроме того, эксперт выразил мнение, что «Зениту» не хватает мотивации.

«Проблем стало больше в обороне и в реализации моментов у команды появились проблемы. Это два основных фактора, почему «Зенит» проигрывает. Не могут найти взаимопонимания, не могут найти оптимальный состав», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В 10 турах РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч петербуржцы проведут 7 октября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.