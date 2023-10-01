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Агент Джикии рассказал, ведёт ли переговоры с другими клубами

01 Октября 2023 • 14:09 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 0 ч. 52 мин.

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о возможном уходе игрока в другую команду.

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Ранее агент заявил, что провел встречу с руководством «Спартака», на которой боссы клуба сообщили о намерениях сохранить Джикию на долгое время.

29-летний защитник выступает за «красно-белых» с 2017 года. В текущем сезоне Джикия провел шесть матчей в РПЛ и две игры в Кубке России, не отметившись голевыми действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» истекает в мае следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Вадим Шпинёв
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