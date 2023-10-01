Андронов дал железобетонный прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о грядущей встрече самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Не вижу здесь преимущества «Крыльев». А у «Спартака» я вижу преимущество в мотивации. Поэтому мой выбор - победа «Спартака» с форой (0). Это мне видится железобетонной ставкой», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

«Крылья Советов» примут «Спартак» на домашнем стадионе в Самаре сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча пойдет на Liveresult.ru.

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