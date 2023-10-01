Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Ахмат» точно даст бой «Динамо»

01 Октября 2023 • 14:06 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 34 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Ахматом».

По мнению Орещука, динамовцы являются фаворитами предстоящей игры, однако на своём родном стадионе грозненцы способны дать бой «бело-голубым».

«У «Динамо» есть сильные футболисты на каждую позицию, а у грознецев много травмированных, которые ещё не скоро подойдут. Поэтому по классу и мастерству фавориты динамовцы, но в Грозном тяжело играть. Грозненцы точно дадут бой «Динамо», — приводит слова Орещука Metaratings.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 1 октября, и начнётся он в 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-й «Ахмат» на четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
70 мин
Факел Факел
Сочи Сочи
2
0
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
15:12 · Россия. Премьер-лига
«Факел» снова забил в ворота «Сочи» сразу после перерыва
15:09 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» забил гол впервые с 20 августа
15:06 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Латыпов: «Надеюсь, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство»
15:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу 1
15:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца» 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» рассказали о травме футболистки Юкляевой – её увезли с поля на скорой
14:55 · Россия. Премьер-лига
«Факел» открыл счёт в матче с «Сочи», впервые забив при Ташуеве
14:53 · Россия. Премьер-лига
Галактионов не исключил возможный переход Джикии в «Локомотив»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин рассказал, в чём секрет хороших результатов «Пари НН»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Олусегун — о матче с «Рубином»: «Отходить в защиту не было нашим решением»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Пари НН» Трошечкин назвал главные качества Юрана
14:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин перечислил главные проблемы «Зенита»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии рассказал, ведёт ли переговоры с другими клубами
14:07 · Россия. Премьер-лига
Андронов дал железобетонный прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем