Орещук: «Ахмат» точно даст бой «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Ахматом».

По мнению Орещука, динамовцы являются фаворитами предстоящей игры, однако на своём родном стадионе грозненцы способны дать бой «бело-голубым».

«У «Динамо» есть сильные футболисты на каждую позицию, а у грознецев много травмированных, которые ещё не скоро подойдут. Поэтому по классу и мастерству фавориты динамовцы, но в Грозном тяжело играть. Грозненцы точно дадут бой «Динамо», — приводит слова Орещука Metaratings.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 1 октября, и начнётся он в 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-й «Ахмат» на четыре очка.