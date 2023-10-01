«Крылья Советов» - «Спартак»: Генич сделал прогноз на поединок

В десятом туре чемпионата России московский «Спартак» на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Об этом матче высказался комментатор Константин Генич.

«Крылья» не супернадежны в обороне. Верю в голы «Спартака». Мой прогноз - «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча», - цитирует Константина «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится на стадионе в Самаре сегодня, 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Спартак» организует Liveresult.ru.

«Спартак» принял решение по Джикии