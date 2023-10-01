Орещук: «Ахмат» будет бороться как минимум за первую шестёрку РПЛ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил перспективны «Ахмата» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, грозненская команда будет бороться за самые высокие места.

«Я уверен, что у Ромащенко и его тренерского штаба получится в «Ахмате». Зимой команда укрепится, выздоровеют травмированные — и будет добротная команда. Они точно не будут середняками, а будут бороться за высокие места — как минимум за первую шестёрку РПЛ», — цитирует Орещука Metaratings.

В девяти турах РПЛ «Ахмат» набрал 11 очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч грозненцы проведут сегодня, 1 октября, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.