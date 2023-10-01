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Точилин: «Кто проявит характер, тот, наверное, будет ближе к успеху»

01 Октября 2023 • 13:50 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
1 2.70 X 3.25 2 2.80
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Непростой период у «Сочи» и «Факела». Несколько матчей без побед. Что в таких играх выходит на первый план?

- В первую очередь, характер. Кто его проявит, тот, наверное, будет ближе к успеху.

- В составе вашей команды четыре изменения. С чем они связаны?

- Ротация должна быть, потому что у нас тяжелый график. Плюс у нас предстоит за короткое время не менее двух важных матчей. Поэтому мы должны исходить на сегодняшний момент из состояния наших футболистов и от соперника.

- В этом сезоне у «Сочи» уже был победный опыт в игре с «Факелом» в Кубке. Эта игра вам помогла в плане подготовки к сегодняшнему  матчу?

- Там произошли определенные изменения, поэтому сказать, что та игра как-то…  Да, она дает нам определенную информацию по поводу футболистов, но сегодня будет совершенно другая игра с другими, наверное, требованиями. По большому счету, мы должны отталкиваться от своей игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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