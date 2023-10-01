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Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

01 Октября 2023 • 13:50 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против самарских «Крыльев Советов» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Должна получиться результативная, яркая игра. «Крылья» точно не испугаются «Спартак», полезут вперед. Так что выберу ставку – «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 1 октября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка «Крылья Советов» - «Спартак» проведет Liveresult.ru.

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