Ташуев: «Тренировались не окружать штрафную, а завоевывать ее»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Безголевая серия «Факела» продолжается. Что нужно сделать сегодня, чтобы все-таки появились голы?

- Забивать, забивать голы. Мы работали эти дни, чтобы более агрессивно работать в штрафной, то есть не окружать штрафную, а завоевывать ее. Надеюсь, что ребята воплотят эти идеи и наработки.

- Сегодня одно изменение в составе. Вместо Моцпана выходит Аппаев, это тоже история про то, что пока нет забитых мячей?

- Да нет, это история, что так исходим от разного вида анализов забитых мячей, других составляющих факторов и так далее.

- Показалось, что в матче с «Рубином» последние минуты дались «Факелу» тяжело по физической готовности. Вас она удовлетворяет сейчас?

- Я бы сказал так: проблема была не в физической готовности. Возможно, не совсем удачно вошли футболист на замену. Нарушилась структура игры. Даже не слово «удачно», а так сложилось. Не в этом компоненте, а в компоненте структуры игры, она немножко нарушилась.

- Второй матч подряд с прямым конкурентом по турнирной таблице. Хватит ли у футболистов эмоций?

- Какие эмоции? Погода шикарная, болельщики шикарные. Выходи и радуйся жизни, футбол - это праздник. Только позитивные эмоции.