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Бобёр: «В матче «Крыльев» и «Спартака» нет фаворита

01 Октября 2023 • 13:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 1 ч. 9 мин.

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящей игре самарского клуба против «Спартака».

«В матче «Крыльев» и «Спартака» нет фаворита. Думаю, что сегодня будет результативный матч. Обе команды играют в комбинационный футбол. Надеюсь, что «Крылья» победят», — заявил Бобёр Metaratings.

Матч десятого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня, 1 октября. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате. Начало события запланировано на 16:30 по столичному времени.

Отметим, что у подопечных Игоря Осинькина всего одно поражение в сезоне, у «красно-белых» — три.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Бобёр
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