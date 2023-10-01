Бобёр: «В матче «Крыльев» и «Спартака» нет фаворита

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящей игре самарского клуба против «Спартака».

«В матче «Крыльев» и «Спартака» нет фаворита. Думаю, что сегодня будет результативный матч. Обе команды играют в комбинационный футбол. Надеюсь, что «Крылья» победят», — заявил Бобёр Metaratings.

Матч десятого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня, 1 октября. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате. Начало события запланировано на 16:30 по столичному времени.

Отметим, что у подопечных Игоря Осинькина всего одно поражение в сезоне, у «красно-белых» — три.