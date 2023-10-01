Синицын: Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился комментарием о перспективах кубанского клуба в текущем сезоне чемпионата России.

«Думаю, все рады результатам «Краснодара». Не ожидал, что после десятого тура будет всего три ничьи и ни одного поражения. Хочу, чтобы в таком режиме они дошли до 30-го тура и взяли золото», — приводит слова Синицына Metaratings.

В десяти играх текущего сезона «Краснодар» набрал 24 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником «быков» в рамках РПЛ станет «Ростов». Южное дерби пройдет 7 октября. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.