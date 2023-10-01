Гладилин: «Ивич наладил игру «Краснодара» в защите, его можно назвать лучшим тренером в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре «Краснодара» в обороне. Напомним, в 10 матчах текущего розыгрыша чемпионата России «быки» пропустили лишь три мяча.

По мнению эксперта, нынешний «Краснодар» можно сравнить с чемпионским «Спартаком» образца сезона-2016/2017. Гладилин похвалил главного тренера «быков» Владимира Ивича, которому удалось выстроить надёжную игру в обороне.

«Ивич наладил игру команды в защите, он понимает, что игра в защите является ключевым фактором для побед. Команда уже прошла треть дистанции — за этот период Ивича можно назвать лучшим тренером в РПЛ, а Сафонова — лучшим голкипером», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что «Краснодару» нужна более крепкая скамейка запасных, так как «быкам» могут помешать травмы.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков.