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Футболистка «Локомотива» Юкляева пришла в сознание

01 Октября 2023 • 13:29 Комментировать

В воскресенье футбольная Россия испугалась за Полину Юкляеву. Футболистка «Локомотива» потеряла сознание по итогам столкновения с соперницей в столичном дерби против ЦСКА. 19-летняя Юкляева была в срочном порядке госпитализирована. К счастью, футболистка «железнодорожниц» уже пришла в себя.

«Полина Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи и отправляется в больницу для прохождения обследования», - говорятся в сообщении пресс-службы женского «Локомотива».

Отметим, что «Локомотив» выигрывал женский чемпионат России один раз – в 2021 году. Действующими чемпионками страны являются футболистки «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Полина Юкляева
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