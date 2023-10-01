Футболистка «Локомотива» Юкляева пришла в сознание

В воскресенье футбольная Россия испугалась за Полину Юкляеву. Футболистка «Локомотива» потеряла сознание по итогам столкновения с соперницей в столичном дерби против ЦСКА. 19-летняя Юкляева была в срочном порядке госпитализирована. К счастью, футболистка «железнодорожниц» уже пришла в себя.

«Полина Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи и отправляется в больницу для прохождения обследования», - говорятся в сообщении пресс-службы женского «Локомотива».

Отметим, что «Локомотив» выигрывал женский чемпионат России один раз – в 2021 году. Действующими чемпионками страны являются футболистки «Зенита».