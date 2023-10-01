Экс-голкипер «Краснодара» Синицын заявил, что Сафонов может уехать в Европу

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын ответил на вопрос о будущем голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Переезд в Европу? Это зависит от его желания и клуба. Если всех все устроит и ничего мешать не будет, то что-то такое может произойти», — приводит слова Синицына Metaratings.

Эксперт добавил, что Сафонов провалил концовку минувшего сезона, но в текущем розыгрыше он демонстрирует яркую игру и показывает свой уровень.

В нынешней кампании 24-летний Сафонов сыграл в десяти матчах Российской премьер-лиги и семь раз смог оставить свои ворота «сухими».

Трудовой договор вратаря с кубанским клубом рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.