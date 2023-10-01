​В «Балтике» озвучили цель на сезон

Кирилл Волженкин, который занимает должность генерального директора «Балтики», озвучил цель команды на сезон 2023/2024.

«Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в Премьер-лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это ещё реально», - цитирует Волженкина ТАСС.

Напомним, что в субботу «Балтика» проиграла в гостях у ЦСКА со счётом 0:1. На текущий момент калининградская команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «Балтика» проведёт 3 октября – против ЦСКА в пятом туре группового этапа Кубка России.