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Корнеев считает, что «Зенит» остаётся одним из главных фаворитов сезона в РПЛ

01 Октября 2023 • 13:17 Комментировать (1)
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о поражении «сине-бело-голубых» от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, несмотря на неудачу, «Зенит» показал хорошую игру, однако команду подвела реализация. Корнеев считает, что петербуржцы по-прежнему остаются одним из главных фаворитов сезона.

«Такой период проживает «Зенит». Нельзя сказать, что у них кризис. Петербуржцы играют, создают. Для меня, как для тренера, это важнее. Одно дело, если бы команда играла безвольно, а они 30 раз ударили по воротам», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

В 10 турах РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте турнирной таблицы. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Октября 2023 в 13:27
ай ясен-пень.. хе..
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