Валерий Овчинников: Дзюба может стать тренером, главное — не стать как Мостовой

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением, сможет ли форвард «Локомотива» Артём Дзюба в будущем стать тренером.

«У Дзюбы есть стрежень и харизма, думаю, он может в будущем стать главным тренером. Главное, чтобы он не стал как Александр Мостовой, не начал всех критиковать», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Эксперт признался, что ему было бы интересно понаблюдать за Дзюбой в роли наставника.

Трудовой договор 35-летнего Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что соглашение предусматривает опцию продления еще на один год.