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Валерий Овчинников: Дзюба может стать тренером, главное — не стать как Мостовой

01 Октября 2023 • 13:14 Комментировать (1)
Урал
...
Локомотив Москва
07.10 12:00

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением, сможет ли форвард «Локомотива» Артём Дзюба в будущем стать тренером.

«У Дзюбы есть стрежень и харизма, думаю, он может в будущем стать главным тренером. Главное, чтобы он не стал как Александр Мостовой, не начал всех критиковать», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Эксперт признался, что ему было бы интересно понаблюдать за Дзюбой в роли наставника.

Трудовой договор 35-летнего Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что соглашение предусматривает опцию продления еще на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Артём Дзюба Валерий Овчинников
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Октября 2023 в 13:26
ай ему тока не сцене дишовава балагана тренира изаброжать.. А-ха-ха-ха! )))
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