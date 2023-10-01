​Футболистку «Локомотива» госпитализировали без сознания после травмы

В воскресенье в женском чемпионате России проходит дерби между ЦСКА и «Локомотивом». По ходу игры травму головы в результате столкновения получила футболистка «железнодорожниц» Полина Юкляева.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Юкляева была госпитализирована без сознания. Машина скорой помощи выехала прямо на футбольное поле, чтобы увезти 19-летнюю футболистку в больницу.

Действующим чемпионом России среди женщин является команда питерского «Зенита». Что касается женской команды «Локомотива», то она выигрывала чемпионат России один раз – в 2021 году.