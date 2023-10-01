Кечинов назвал победителя в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

Бывший футболист, а ныне эксперт Валерий Кечинов поделился мнением о поединке между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Несмотря на то, что «Крылья Советов» играют дома, «Спартак» выглядит фаворитом. В предстоящей игре футболисты «Спартака» сыграют в правильный футбол и победят», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 1 октября. Начало поединка запланировано в 16:30 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.