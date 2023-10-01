Пономарёв дал прогноз на точный счёт матча «Крылья Советов» - «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящей игре десятого тура чемпионата России, в которой «Крылья Советов» примут на своём стадионе «Спартак».

«Думаю, «Спартак» может даже выиграть в этой встрече, они довольно прочную игру показывают. «Крылышки», полагаю, уже сбавят свой темп. Слишком высокие нормативы для себя они уже выполняют», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, предстоящая встреча завершится победой «красно-белых» со счетом 2:1.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 1 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.