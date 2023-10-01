Балахнин: «В «Зените» всё зависит от настроения бразильцев»

Российский специалист Сергей Балахнин в разговоре с представителями СМИ отреагировал на гостевое поражение петербургского «Зенита» от «Оренбурга» в поединке десятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

«В «Зените» все зависит от настроения бразильцев. Как только встречают сопротивление, то они теряются, им тяжело играть. Интересно посмотреть, как Семак будет исправлять ситуацию», - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

«Зенит» потерпел два поражения подряд в РПЛ. Ранее питерцы на своем поле уступили московскому «Локомотиву» (1:2).

После десяти туров подопечные Семака занимают четвертое место в турнирной таблице.