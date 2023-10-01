​«Факел» и «Сочи» назвали составы на очный матч

Воскресную программу десятого тура чемпионата России будет открывать матч между «Факелом» и «Сочи».

Рулевой «Факела» Сергей Ташуев включил в стартовый состав таких игроков: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Наставник «Сочи» Александр Точилин, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Литвинов, Марсело, Нобоа, Батырев, Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

Матч между «Факелом» и «Сочи» стартует в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.