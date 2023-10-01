Лепёхин заявил, что уход Джикии и Зобнина не станет трагедией для «Спартака»

Российский тренер Константин Лепёхин поделился мнением о возможном уходе из «Спартака» Романа Зобнина и Георгия Джикии.

«Джикия и Зобнин не играют определяющей роли в «Спартаке». Если они уйдут в другую команду, это не станет трагедией для «Спартака», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

При этом специалист отметил, что по российским меркам это неплохие игроки, и если им не найдут достойную замену, то могут возникнуть проблемы.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года, Джикия — с 2017-го. На данный момент Джикия является капитаном столичного клуба, а Зобнин его первый ассистент.