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Лепёхин заявил, что уход Джикии и Зобнина не станет трагедией для «Спартака»

01 Октября 2023 • 12:43 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 2 ч. 42 мин.

Российский тренер Константин Лепёхин поделился мнением о возможном уходе из «Спартака» Романа Зобнина и Георгия Джикии.

«Джикия и Зобнин не играют определяющей роли в «Спартаке». Если они уйдут в другую команду, это не станет трагедией для «Спартака», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

При этом специалист отметил, что по российским меркам это неплохие игроки, и если им не найдут достойную замену, то могут возникнуть проблемы.  

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года, Джикия — с 2017-го. На данный момент Джикия является капитаном столичного клуба, а Зобнин его первый ассистент.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия Константин Лепёхин
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