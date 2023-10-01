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Радимов назвал причину неудач «Зенита» в РПЛ

01 Октября 2023 • 12:39 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результатах «сине-бело-голубых» после перерыва на матч национальных сборных.

«Мне кажется, сказывается отсутствие Малкома. Это футболист, который в одиночку мог придумать результат. Мантуан забивает мячи, но заменить Малкома образца прошлого года невозможно», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

В последнем матче «Зенит» потерпел сенсационное поражение от «Оренбурга» со счетом 1:3. После десяти проведенных туров петербургская команда набрала 17 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Зенит Владислав Радимов Малком Филипе
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