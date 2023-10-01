Ловчев: «Крылья» откроют счёт, но «Спартак» выиграет

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался перед матчем «Крыльев Советов» и «Спартака».

«Думаю, что «Крылья» откроют счет. Но первый гол не станет ключевым фактором в этой встрече: обе команды демонстрируют атакующий футбол. Считаю, «Спартак» все же сумеет обыграть хозяев – 2:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет сегодня, 1 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult.

Добавим, что перед началом матча самарский клуб находится на второй строчке в РПЛ, «Спартак» — пятый.