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Ловчев: «Крылья» откроют счёт, но «Спартак» выиграет

01 Октября 2023 • 12:27 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
Через 2 ч. 49 мин.

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался перед матчем «Крыльев Советов» и «Спартака».

«Думаю, что «Крылья» откроют счет. Но первый гол не станет ключевым фактором в этой встрече: обе команды демонстрируют атакующий футбол. Считаю, «Спартак» все же сумеет обыграть хозяев – 2:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет сегодня, 1 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult.

Добавим, что перед началом матча самарский клуб находится на второй строчке в РПЛ, «Спартак» — пятый.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Евгений Ловчев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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