Ловчев предположил, почему Джикия перестал попадать в состав «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игровом времени защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который в последних матчах РПЛ присел на скамейку запасных.

«Что-то здесь недоговаривают. Видимо, капитан «Спартака» не хочет подписывать новый контракт, потому что ему предлагают меньшие деньги. И по этой причине Джикия все чаще оказывается на скамейке запасных», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, отсутствие Джикии в основе не очень хорошо для команды, ведь он олицетворяет нынешний «Спартак».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца мая 2024 года.