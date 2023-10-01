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Ловчев предположил, почему Джикия перестал попадать в состав «Спартака»

01 Октября 2023 • 12:20 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 2 ч. 42 мин.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игровом времени защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который в последних матчах РПЛ присел на скамейку запасных.

«Что-то здесь недоговаривают. Видимо, капитан «Спартака» не хочет подписывать новый контракт, потому что ему предлагают меньшие деньги. И по этой причине Джикия все чаще оказывается на скамейке запасных», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, отсутствие Джикии в основе не очень хорошо для команды, ведь он олицетворяет нынешний «Спартак».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца мая 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Георгий Джикия
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Октября 2023 в 13:32
ай жорик падписуйся.. ты канеш ужо не торт на пару-тройку авторских-голов паточняк сможешь паложить.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
01 Октября 2023 в 13:24
Даже меньшие деньги огромны для нашей страны. В провинции люди работают за 30 тыс.руб в месяц. А тут явно миллионы, так что подписывайся Григорий… Хотя конечно он уже не тот… не успевает часто, тяжелый…
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