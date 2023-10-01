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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев рассказал, в чём проблема «Зенита»

01 Октября 2023 • 12:12 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о двух подряд поражениях «сине-бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.

«Кризиса нет, есть отсутствие полноценного состава. Вернется полноценно Родригао, поправится Караваев, Барриос в опорной зоне. Впереди начнут вновь создавать моменты. Все будет нормально», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» потерпел поражения от московского «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

По итогам десяти туров чемпионата России петербургская команда набрала 17 баллов и занимает четвертое место в таблице.

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Зенит Сергей Веденеев
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