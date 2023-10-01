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Ловчев уверен, что «Крылья Советов» не попадут в топ-3 РПЛ по итогам сезона

01 Октября 2023 • 12:11 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
Через 2 ч. 49 мин.

Бывший защитник «Крыльев Советов» Евгений Ловчев поделился комментарием об игре самарского клуба под руководством Игоря Осинькина.

 «Это очень симпатичная команда, и она не в один день родилась и создавалась. Здорово, что здесь дали работать Осинькину, не дергали его в неудачные периоды», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

При этом эксперт отметил, что при всей симпатии к «Крыльям Советов» он уверен, что команда не сможет попасть в призовую тройку по итогам нынешнего сезона.

На данный момент подопечные Осинькина занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

В воскресенье, 1 октября, «Крылья Советов» примут «Спартак» в матче десятого тура чемпионата России. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Ловчев Игорь Осинькин
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