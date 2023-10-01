Агент: «Чистяков не играет сейчас не потому, что плохо тренируется, а по определённым обстоятельствам»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о текущем положении своего клиента в петербургском клубе.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Зенит» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

«У Чистякова была травма в начале сезона и, видимо, поэтому он в последних матчах не сыграл. Он не играет сейчас не потому, что плохо тренируется, а по определённым обстоятельствам», — приводит слова Талаева Metaratings.

В 10 турах РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 7 октября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.