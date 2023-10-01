Булыкин: «Ростов» не повторит успех прошлого сезона»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результатах «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Ростов» не повторит успех прошлого сезона. В том сезоне они выдали максимум и прыгнули выше головы. Сложно два сезона подряд выезжать на фарте, когда у тебя нет хорошей команды», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Ростов» расписал мировую с «Уралом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. По итогам десяти туров чемпионата страны команда Валерия Карпина набрала десять баллов и занимает 12-е место в таблице.