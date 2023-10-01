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Мантуан высказался о поражении «Зенита» в Оренбурге

01 Октября 2023 • 11:51 Комментировать

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал поражение от «Оренбурга» со счетом 1:3 в гостевом поединке десятого тура Российской премьер-лиги.

«Матч - провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать», - приводит слова легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака потерпели два подряд поражения в Премьер-лиге.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 17 баллов и занимает четвертое место в таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Густаво Мантуан
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