Мантуан высказался о поражении «Зенита» в Оренбурге

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал поражение от «Оренбурга» со счетом 1:3 в гостевом поединке десятого тура Российской премьер-лиги.

«Матч - провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать», - приводит слова легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака потерпели два подряд поражения в Премьер-лиге.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 17 баллов и занимает четвертое место в таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.