Владимир Федотов: У ЦСКА некомфортное место в таблице

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о прерванной серии в РПЛ без побед.

Напомним, «армейцы» обыграли «Балтику» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России и прервали серию из четырех ничьих подряд.

«Знаем, откуда эти ноги растут. Комплекс: не проигрываешь, но добиваешься ничьей, при этом очков добавляется мало, и место в таблице для ЦСКА некомфортное. Поэтому сегодня хотелось порадовать болельщиков победой», — передает слова Федотова Sport24.

На данный момент «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 16 набранных очков.

В следующем туре ЦСКА предстоит столичное дерби против «Спартака». Матч пройдет 8 октября и должен будет стартовать в 19:00 по московскому времени.