Червиченко оценил результаты «Ростова»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении «Ростова» в сезоне-2023/2024.

«Ростов» приучил, что он наверху, наводит шорох, лидеров гоняет, не имея соответствующего состава. И все от него ждут того же самого. Не везёт, такое бывает. Просто непруха», - приводятся слова Червиченко на страницах «Чемпионата».

В последнем матче Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина расписали мировую с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2. После десяти проведенных туров «Ростов» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата страны.