Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Динамо»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Игра непростая для анализа. По составу «бело-голубые» сопернику не уступают, но уступают в сыгранности. Жду результативной игры, но допускаю, что победителя здесь не окажется», - приводит слова Александра Sportbox.

Поединок между «Ахматом» и «Динамо» состоится на стадионе в Грозном сегодня, 1 октября. Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.