Сафонов: «Краснодар» каждый раз выходит забирать три очка»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном чемпионстве команды.

«Естественно, мы понимаем наше положение. Поэтому выходим каждый раз забирать три очка, но сейчас не хочется загадывать. Прошло всего десять матчей», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний голкипер принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил всего три гола. В семи играх Сафонов смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После десяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Отметим, что «быки» остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем розыгрыше чемпионата России.