Биатлонист Латыпов: «Крылья Советов» могут претендовать на призовое место»

Биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о перспективах самарских «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Крыльев Советов» хороший старт получился. Игра у команды хорошая и зрелищная. Если они будут выходить с таким настроем на игру, то по итогу смогут претендовать на призовое место», - передает слова Латыпова Metaratings.ru.

Ближайший поединок «Крылья Советов» проведут против московского «Спартака» Встреча состоится в воскресенье, 1 октября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.