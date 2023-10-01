Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол на уровне лучших европейских чемпионатов

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов поделился комментарием после матча «Оренбурга» с «Зенитом».

Игра десятого тура Российской премьер-лиги завершилась сенсационной победой оренбургской команды над «сине-бело-голубыми» со счетом 3:1.

«Матч вышел неоднозначным, если сравнивать итоговый результат и ход игры. Встреча получилась богатой на события. В такой футбол играют в лучших чемпионатах Европы. Обе команды показали хороший футбол», — цитирует Бубнова Sportbox.

Как считает эксперт, результат для «Зенита» оказался провальным, а «Оренбург» выполнил для себя задачу максимум, ведь в матче с чемпионом даже ничья была бы для них успехом.

В следующем туре чемпионата России санкт-петербургский клуб сыграет на выезде с «Сочи», а подопечные Давида Деограсии будут гостить у «Балтики».