Агент высказался о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве»

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы игроков московского «Локомотива» Алексея Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался относительно будущего своих клиентов в стане «железнодорожников».

«Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Все замечательно! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и все будет хорошо! Думаю, только так», - передает слова агента журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Напомним, что контракты Жемалетдинова и Миранчука с «железнодорожниками» рассчитаны до завершения нынешнего сезона.