Агент: «Кайо уже очень хорошо себя чувствует»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии своего клиента, который сейчас восстанавливается после травмы.

По словам Хеновеса, 28-летний футболист уже хорошо себя чувствует, однако пока точный срок его восстановления неизвестен.

«Кайо уже очень хорошо себя чувствует. Он сосредоточен на своём скорейшем выздоровлении. Но срок пока неизвестен», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, бразильский футболист получил повреждение плечевого сустава в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В текущем сезоне Кайо успел провести за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.