Гендиректор «Балтики»: «Мы могли рассчитывать на ничью в матче с ЦСКА»

Гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал результат поединка десятого тура Премьер-лиги против московского ЦСКА. Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0.

«Мы могли рассчитывать на ничью, понятно, что нужно создавать больше опасных моментов, нужно их реализовывать. Я не считаю, что мы проиграли по всем статьям», - приводит слова Волженкина ТАСС.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Балтика» набрала семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Сергея Игнашевича встретятся с «Оренбургом» на своем поле.