Бистрович — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»: «Тоже думал, что в России могу играть только в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий сейчас за «Балтику» на правах аренды, поделился мнением о переходе бывшего защитника московского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

Хорватский футболист не стал исключать того, что и сам он однажды мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит».

«Если бы было предложение, то для меня это стало бы очень тяжёлым решением. Долгое время думал, что в России могу играть только в ЦСКА, но сейчас… Такова жизнь», — цитирует Бистровича Sport24.

В текущем сезоне 25-летний Бистрович провёл за «Балтику» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. ЦСКА хорватский полузащитник принадлежит с января 2018 года.