Федотов рассказал о восстановлении защитника ЦСКА Мойзеса

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов рассказал о процессе восстановления защитника команды Мойзеса после травмы.

«Мойсес приступает к тренировкам в общей группе. Набирает форму. Все болячки позади. Надеемся скоро увидеть Мойсеса на поле», - передает слова специалиста Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний бразильский защитник провел восемь поединков, в которых отметился одним голом и получил две желтые карточки.

В последнем матче ЦСКА победил «Балтику» со счетом 1:0. После десяти туров Премьер-лиги «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице.