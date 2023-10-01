В ЦСКА рассказали о травме Агапова

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о повреждении защитника Ильи Агапова, которое игрок получил в поединке с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Повреждение колена. О степени тяжести не можем сказать. Но раз не смог продолжить игру, и это колено… Надеемся, что ничего серьезного. МРТ покажет степень повреждения», - приводит слова специалиста Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Агапов принял участие в четырех поединках. 22-летний защитник не отметился результативными действиями.

После десяти туров чемпионата страны «армейцы» с 16 баллами занимают шестое место в турнирной таблице.