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Агент: «Мантуан способен потащить «Зенит» за собой»

01 Октября 2023 • 10:27 Комментировать
Сочи
...
Зенит
07.10 14:00

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, поделился мнением о нынешней роли 22-летнего бразильца в петербургской команде.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — цитирует Гарсию Metaratings.

В текущем сезоне Мантуан провёл за «Зенит» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В 10 турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 7 октября против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан
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