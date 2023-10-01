Агент: «Мантуан способен потащить «Зенит» за собой»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, поделился мнением о нынешней роли 22-летнего бразильца в петербургской команде.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — цитирует Гарсию Metaratings.

В текущем сезоне Мантуан провёл за «Зенит» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В 10 турах нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 7 октября против «Сочи».